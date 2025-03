Governo do Estado fortalece atendimento a pacientes renais em Itabuna com novo Centro de Hemodiálise

Na manhã de quinta-feira (13), em Itabuna, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou o Novo Centro de Hemodiálise Dr. Renato Borges da Costa, marcando a segunda etapa das obras do Hospital São Lucas. Com um investimento estadual de R$ 8,1 milhões, a nova estrutura conta com 54 leitos para pacientes com doença renal crônica, ampliando a oferta de serviços especializados na região. Os primeiros pacientes começam a ser atendidos já nesta sexta-feira (14).

O governador destacou a importância da iniciativa para os pacientes que dependem da hemodiálise. “Estamos garantindo que essas pessoas tenham um tratamento mais acessível e humanizado, reduzindo deslocamentos e melhorando sua qualidade de vida. Esse centro é um avanço para a saúde pública no sul da Bahia”, pontuou.

A iniciativa faz parte do programa de cofinanciamento estadual na Atenção Especializada às Pessoas com Doença Renal Crônica. A secretária da Saúde (Sesab), Roberta Santana, ressaltou que a nova unidade fortalece a rede de atendimento especializada. “Esse investimento possibilita um atendimento mais eficiente, com mais conforto e dignidade para os pacientes. É um grande reforço na infraestrutura da saúde regional.”

O governador também participou da entrega da requalificação da Ala Pediátrica SUS do Hospital Manoel Novaes, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que agora conta com 34 leitos totalmente reformados. Além disso, o governo do estado investiu R$ 442,4 mil na aquisição de novos equipamentos pediátricos para a unidade, melhorando a qualidade do atendimento infantil.

*Mais investimentos*

A agenda do governador em Itabuna inclui outras importantes entregas nas áreas de saúde e infraestrutura. Ainda nesta quinta-feira (13), ele inaugura a ampliação do sistema de abastecimento de água do município, que recebeu um investimento de cerca de R$ 8 milhões. A obra fortalece o sistema de distribuição e beneficia diretamente 214 mil habitantes da região.

Na sexta-feira (14), a programação segue com a inauguração da ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM). A entrega será feita pelo governador ao lado do ministro Rui Costa, da Casa Civil. Com a ampliação, o hospital passa a contar com novos leitos de UTI, salas cirúrgicas, adequação da área de imagem para a implantação de um novo tomógrafo e raio-x, além da ampliação da emergência. Referência macrorregional, o HBLEM atende 22 municípios da região.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA