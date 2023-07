Governo do Estado inaugura agência do CrediBahia em Itabuna

O governo do estado por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) inaugura, na próxima quinta-feira, 27, uma unidade de atendimento do CrediBahia, no município de Itabuna. O evento acontece a partir das 9h30, no SAC Itabuna (Shopping Jequitibá) e conta com a presença do secretário da Setre, Davidson Magalhães.

Durante a solenidade, também será lançado o aplicativo Contrate 2.0, que faz intermediação entre prestadores de serviços diversos e clientes. O evento integra agenda da Setre no sul do estado, nos municípios de Ilhéus (26) e Itabuna (27). Estão previstos, ainda, um café da manhã com o setor produtivo e solenidades para certificações de mais de 290 pessoas beneficiadas em cinco projetos da secretaria.

Com a abertura da unidade do CrediBahia no município, os itabunenses poderão usufruir de duas linhas de microcrédito. Para homens empreendedores formais, o empréstimo inicial pode chegar a R$ 4 mil e o valor final até R$ 21 mil com taxas de juros de 2,0% ao mês. No caso do empreendedor informal os valores são de R$ 3 mil iniciais, podendo alcançar o teto de R$ 15 mil em operações de crédito posteriores.

A segunda linha de microcrédito é o CrediBahia Mulher, dirigida a empreendedoras formais e informais, com vantagens na taxa de juros e montante de crédito financiado. Para empreendedora formal, o crédito inicial pode atingir até R$ 5 mil e o teto de empréstimo alcança R$ 21 mil, enquanto que para a empreendedora informal o crédito inicial poderá ser de até R$ 3 mil e o final de R$ 15 mil. A taxa de juros em ambos os casos é de 1,8%, a menor do mercado.

O CrediBahia é um programa de microcrédito do estado, implementado por intermédio da Setre em parceria com a Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A (Desenbahia), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e as Prefeituras Municipais.

Certificações beneficiam mais de 290 pessoas

Um total de 296 pessoas serão certificadas em cinco projetos vinculados à Setre nos dois municípios do Sul da Bahia. Juntas, as ações contam com investimento de mais de R$ 800 mil (R$ 806.880.00). A primeira agenda é em Ilhéus, no dia 26, onde ocorrerão certificações de três projetos em um evento conjunto, no Centro de Convenções da cidade: Qualifica Bahia, Qualifica Bahia para Pessoas Com Deficiência (PcD) e Trilha – este, integrante do programa Juventude Produtiva.

No dia seguinte, já no município de Itabuna, ocorre nova solenidade de certificação do projeto Qualifica Bahia PcD, às 14h, na Câmara Municipal. Logo após é a vez da certificação do Projeto Mulheres Grapiúnas –Alimentando o amanhã com Inclusão Socioprodutiva e Trabalho Decente. A solenidade será às 16h no Centro Pastoral Nossa Senhora de Fátima e contemplará 83 mulheres com certificação no curso de culinária.

O projeto tem investimento de R$ 500 mil oriundos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD) e é destinado às chefas de famílias monoparentais; pessoas em situação de violência e/ou vulnerabilidade social e mulheres jovens. Ao final de todas as etapas do projeto será entregue uma cozinha comunitária com a finalidade de fomentar um empreendimento econômico solidário.