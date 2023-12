Governo do Estado investe R$ 4,6 milhões na nova sede da 7ª Coorpin e da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus

Mais de R$ 4,6 milhões foram investidos pelo Governo do Estado na construção da sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Ilhéus, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, na manhã desta segunda-feira (11). Apenas em 2023, 52 estruturas para abrigar as Forças da Segurança e atender a população foram inauguradas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). O evento também contou com as presenças do titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

Durante a entrega do novo equipamento, Jerônimo reforçou que o Governo do Estado está dedicado em garantir o aperfeiçoamento da segurança pública em toda a Bahia. “Eu não gostaria de estar aqui falando em compra de armas, queria estar aplicando mais recursos em equipamentos de educação e cultura, mas não posso deixar o crime organizado tenha melhores equipamentos do que os da Polícia Militar e da Polícia Civil”. O governador também destacou que a construção e entrega de novas delegacias e pelotões da PM vão acontecer em 2024, bem como a contratação de policiais e bombeiros.

A estrutura, que está situada na Avenida Governador Roberto Santos, bairro do Basílio, conta com espaço para acolhimento de vítimas, recepção, atendimento, salas para delegados titular e substituto, investigação, reconhecimento, entre outros espaços.

*Programa de Modernização das Estruturas da Segurança*

“Em 2023 entregamos 52 novas sedes para as Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, que vão reforçar as ações investigativas, ostensivas e de resgate em toda a Bahia, ampliando a segurança para a população”, frisou o secretário Marcelo Werner.

Novas unidades do Programa de Modernização das Estruturas Policiais e de Bombeiros foram entregues em Salvador, Feira de Santana, Lagoa Real, Guanambi, Serrolândia, Itabuna, Irecê, Andaraí, Gandu, Amargosa, Sítio do Mato, Caetanos, Serrinha, Urandi, Wanderley, Sento Sé, Crisópolis, Bom Jesus da Lapa, Iaçu, Campo Formoso, Teixeira de Freitas, São José do Jacuípe, Curaçá, Quijingue, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Jiquiriçá e Jacobina.

Entre as unidades estão Delegacias Territoriais, Coordenadorias Regionais de Polícias do Interior, Núcleos Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs), Comando de Policiamento Regional, e unidade para o Corpo de Bombeiros.

Conforme Heloísa Brito, o novo padrão dos equipamentos de segurança pública assegura uma infraestrutura moderna para o cidadão e para o servidor público. “Além do atendimento individual para o cidadão, contamos com uma sala de capacitação, onde os policiais vão poder fazer não só a reunião para as operações, mas também capacitações para melhorar a sua atividade. É o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, investindo na Polícia Civil para seguirmos firmes na nossa missão, que é proteger, servir e cuidar sempre de cada baiano e baiana”, pontuou a delegada-geral.

*_Fonte: Ascom/SSP_*

*_Fotos: Joá Souza/GOVBA_*

_Com as entregas, sobe para 52 o número de unidades das Forças de Segurança da Bahia inauguradas, em 2023, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP)_

