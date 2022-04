Governo do Estado investe R$ 8 milhões na infraestrutura esportiva do sul da Bahia

A prática esportiva no sul da Bahia vai ganhar um impulso importante com a construção de novos equipamentos em quatro municípios da região. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), assinou ordens de serviço para o início das obras nesta terça-feira (26), com um investimento total de aproximadamente R$ 8 milhões.

As cidades de Ilhéus e Itapitanga serão contempladas com areninhas esportivas, compostas por campo society de grama sintética, com alambrado e vestiário. Em Itabuna serão implantadas duas areninhas no mesmo modelo, nos bairros Conceição e Centro. Também foram autorizadas as construções de estádios em Itapé, com um aporte de R$ 1.977.928,43, e em Ubaitaba, no valor de R$ 2.160.652,01.

“A Bahia conta hoje com uma das maiores políticas públicas de esporte do país e o sul do estado está recebendo um investimento recorde. Além dos recursos para a infraestrutura, o Governo do Estado tem priorizado a realização de programas esportivos voltados tanto para a inclusão social quanto para o alto rendimento”, destacou o titular da Setre, Davidson Magalhães, que participou das cerimônias em Ilhéus e Itabuna.

Mais investimentos – Durante a agenda na região, também foram visitados equipamentos esportivos de Itabuna que receberam investimentos recentes. A Vila Olímpica teve um aporte de R$ 3,6 milhões da gestão estadual para a realização de intervenções em todo a sua estrutura, espaços comuns, ginásio de esportes, quadra poliesportiva, vestiários, piscina e almoxarifado. Já o Campo dos Amadores contou com investimento superior a R$ 1,6 milhão para uma reforma completa, com a implantação de grama sintética, alambrado e sistema de drenagem.

Fonte: Ascom Setre