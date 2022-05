Governo do Estado lança documentário sobre estratégias de comunicação no enfrentamento à pandemia na Bahia

O Governo do Estado promoveu na última segunda-feira (23), a exibição do documentário ‘Coronavírus, um visitante indesejado’, que narra a estratégia da comunicação utilizada no combate à Covid-19. O evento, que aconteceu na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), contou com a participação de autoridades e convidados em sua noite de lançamento.

Antes da exibição do filme, o secretário de Comunicação, André Curvello relatou ao público que valores como democracia e transparência foram norteadores na escolha das estratégias adotadas. “Esse documentário registra uma parte importante da nossa história, e poderá ser acessado por todos. Tivemos que estudar as ações de comunicação, aprimorá-las e colocar em prática. É possível perceber uma linha de tempo compatível com cada momento da Pandemia e com as necessidades de saúde do nosso estado. Houve campanhas que tivemos que ser mais duros, fomos até criticados por isso, mas também tivemos resposta positivas com a nossa contribuição. Ganhamos alguns prêmios inéditos na Bahia, mas, o maior legado foi mesmo o apoio para salvarmos as vidas do povo baiano”.

Com a chegada da pandemia à Bahia, as inúmeras campanhas de comunicação serviram de apoio às ações emergenciais de saúde e programas criados pelo Governo do Estado no combate à Covid-19.

Para a secretária da Saúde, Adélia Pinheiro, o trabalho da comunicação foi fundamental para que baianos e baianas entendessem a gravidade do momento e o que fazer para preservar vidas. “O governador Rui Costa logo no início desse momento pandêmico sinalizou a todos os secretários a necessidade de trabalharmos de forma conjunta, colaborando com o enfrentamento à pandemia. A Secom nos permitiu através das campanhas de divulgação que hoje a Bahia seja o estado com a segunda menor taxa de mortalidade por Covid”, afirmou.

O filme tem 45 minutos de duração e detalha uma linha do tempo com as principais fases da pandemia, desde as medidas restritivas e as aberturas de hospitais de campanha, chegando à esperada distribuição das vacinas, além de outras medidas adotadas pelo governo estadual.

De acordo com a coordenadora de atendimento da agência Leiaute propaganda, Samantha Marchiori, uma das dificuldades foi adaptar as peças publicitárias aos variados momentos da pandemia para levar informação de maneira clara e precisa para diferentes públicos. “A princípio, foi realmente desafiador, as informações foram chegando e nós fomos acompanhando cada fase da Covid -19 e criando peças com base nas necessidades que percebíamos dia após dia”, relembrou.

A produção é dedicada às vítimas do coronavírus e a todos os profissionais de saúde e outras áreas que atuaram na linha de frente na contenção da pandemia