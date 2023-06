Governo do Estado lança série de vídeos em homenagem aos 200 anos da Independência da Bahia

Com a proximidade do 2 de Julho, data em que, este ano, será celebrado os 200 anos da Independência da Bahia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), produziu uma série de vídeos, no estilo reportagem. O objetivo é relatar os conflitos históricos que resultaram na expulsão definitiva dos portugueses que resistiam em território baiano contra o fim do domínio de Portugal. A produção integra o conjunto de ações promovido pela gestão estadual, em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Os vídeos serão veiculados na TVE e disponibilizados nas redes sociais do Governo.

Dividida em cinco episódios, a série retrata a consolidação da independência do país, na Bahia, quase um ano depois do grito do Ipiranga. Quem conta os detalhes, na produção especial, é o jornalista baiano José Raimundo, passeando por temas e personagens que compõem a história de bravura do nosso estado.

*Figuras emblemáticas*

Com linguagem e formato diferentes, o Governo produziu outra série de vídeos mais curtos para dar destaque a nomes conhecidos da Independência da Bahia. Estrelada pelo ator baiano Jackson Costa, a série, que já está disponível no Youtube do Governo, registra com uma narrativa espirituosa e menos formal 10 figuras que marcaram e contribuíram, direta e indiretamente, para a conquista baiana sobre os portugueses.

Personalidades dessa história, como Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, Joaquim Pires e Miguel Calmon têm suas participações contadas na série, que também traz curiosidades e detalhes da atuação de Dom Pedro I, Lorde Cochrane, Pedro Labatut, Cabo Corneteiro Lopes e Madeira de Melo.

Bicentenário

Para marcar os 200 anos da independência baiana, data que contribuiu e se confunde com a própria independência do Brasil, o Governo da Bahia preparou um conjunto de ações comemorativas, culturais, cívicas e artísticas, em todo o estado. A programação envolve diversos órgãos e secretarias, além de parcerias com outras instituições, e será lançada em breve pelo governador Jerônimo Rodrigues. Desde o mês de maio, a gestão estadual já carimba peças publicitárias e outros materiais de divulgação com o slogan ‘Bahia, Terra da Liberdade’, também em alusão às celebrações pelo bicentenário.