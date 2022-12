Governo mobiliza secretarias para ações de enfrentamento aos efeitos das chuvas na Bahia

As secretarias e órgãos estaduais estão mobilizadas para desenvolverem ações que reduzam os impactos negativos das fortes chuvas que atingem as diversas regiões da Bahia. Nesta segunda-feira (26), o governador em exercício, Adolfo Menezes, se reuniu com secretários estaduais e o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, para definir estratégias de prevenção e enfrentamento às enchentes. O governador Rui Costa também participou da reunião, de forma virtual.

Um comitê de gerenciamento de crise está sendo montado em Jequié. Na cidade, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia já atua para dar socorro às pessoas desabrigadas e desalojadas por conta das chuvas.