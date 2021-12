Governo do Estado segue atuando em municípios afetados pela chuva em diferentes regiões da Bahia

As ações de combate aos efeitos das fortes chuvas que atingem o extremo sul baiano seguem em execução por diferentes órgãos do Governo do Estado. Nas cidades de Jucuruçu e Itamaraju, no Extremo Sul, militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) atuam em conjunto com agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) em operações de resgate e de transporte de mantimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para moradores das áreas afetadas.

Os helicópteros utilizam como base um campo de futebol na sede do município de Itamaraju, e, de lá, partem para locais como o distrito de Nova Alegria, um dos mais afetados pela chuva. Militares utilizam helicópteros para o transporte de pacientes que estão nas áreas isoladas e precisam realizar procedimentos médicos, a exemplo de hemodiálise, em hospitais da região. Cerca de 120 agentes, além de alunos, coordenadores e instrutores do curso de salvamento em altura, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), atuam na operação, somados aos integrantes do Graer.

Abastecimento de água

As enchentes também prejudicaram o abastecimento de água em bairros das sedes e distritos dos municípios afetados. Em medida emergencial, a Embasa está disponibilizando carros-pipa que levam água potável à população e às unidades de saúde, como é o caso do Hospital de Covid e do Hospital Regional, ambos em Eunápolis. Neste sábado (11), a empresa colocará mais quatro carros-pipa em operação no município, sendo dois para os órgãos públicos e mais dois para a população em geral.

Em Medeiros Neto, a interrupção do abastecimento de água é parcial, atingindo os bairros São Bernardo e São Jorge, que também terão carros-pipa dedicados ao abastecimento da população. Situação semelhante à que ocorre na sede de Itamaraju, onde o desabastecimento também é parcial, atingindo os bairros Bela Vista e Vista Bela. Um carro-pipa já foi enviado para esses bairros, nesta sexta-feira (10). A Embasa já trabalha para ampliar o atendimento e adota as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados.

Operação nas rodovias

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) também atua em serviços de manutenção, recuperação e desvios em vias estaduais que foram danificadas e precisaram ter o tráfego interrompido na região. Após a pista se romper no KM 10 da BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, os serviços de manutenção no local estão em andamento. O desvio para o acesso à localidade de Alho está sendo construído ao lado da pista que cedeu. O tráfego de veículos ainda permanece proibido neste trecho da rodovia.

Outro trecho da BA-284, na altura do KM 17, em que a pista também cedeu por causa das fortes chuvas, as ações emergências serão iniciadas assim que houver a liberação do trânsito na região do KM 10, para permitir o deslocamento das máquinas. O desvio também será implantado ao lado da pista com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade na rodovia.

No caso da BR-489, entre as cidades de Itamaraju e Prado, a pista rompeu nos KMs 2 e 13, e cedeu parcialmente no KM 15 do trecho do distrito de Guarani. As ações emergências para dar condições de trafegabilidade na rodovia só começarão após a melhoria das condições climáticas. A circulação de veículos está proibida no local. Para chegar até Prado, o deslocamento deve ser feito indo pela BR-101, próximo a Teixeira de Freitas, pegar a BA-290 e seguir até o entroncamento da BA-001. Em seguida, utilizar a BA-001 em direção ao município.