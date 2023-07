Governo e empresa aérea estudam ampliação de oferta de voos na Bahia

Uma reunião entre o governador Jerônimo Rodrigues, representantes da VoePass Linhas Aéreas e secretários de Estado ampliou a possibilidade do aumento da oferta de voos diretos para destinos da Bahia. O encontro, que ocorreu na quinta-feira (6), no Centro Administrativo da Bahia, foi uma oportunidade de apresentação dos aeroportos que estão sendo construídos ou em reforma no estado e de avaliação de parceria para cobertura aérea dos municípios.

Para Jerônimo, a parceria deve melhorar o acesso aos destinos, fortalecer o turismo e a economia das cidades e até reduzir custos de deslocamento. “A gente entende que existem distâncias que chegam a 12 horas, 13 horas, como é o caso de Teixeira de Freitas ou de Guanambi, dentro de um ônibus ou de um carro, quando você pode fazer isso em duas horas, uma hora e meia, valorizando o tempo das pessoas, e baixando o custo, inclusive. Para além do tempo, a viagem poderá sair muito mais barata”, destacou o governador.

O Estado e a VoePass ainda dialogam sobre voos diretos para Bom Jesus da Lapa, onde o Governo da Bahia investe na construção de um aeroporto maior para atender o turismo religioso da cidade, conhecida pelo Morro do Bom Jesus – maciço de calcário de 90 metros de altura, que abriga, entre algumas grutas, a do Bom Jesus e da Soledade.

“Nós temos dois voos recém-lançados, para Guanambi e para Feira de Santana, e estamos amadurecendo novas possibilidades, como Bom Jesus da Lapa, que tem um turismo econômico muito forte, um turismo de negócios e um turismo religioso. Então, as tratativas têm o foco de conseguir ampliar e amadurecer o transporte aéreo como vetor de desenvolvimento”, pontuou Jerônimo Rodrigues.

O CEO da VoePass Linhas Aéreas, Eduardo Busch, representou a empresa na reunião e destacou que a Bahia tem sido exemplo para outros estados no estímulo à operação de voos regionais. “Com certeza, a gente vê hoje a Bahia como o maior sucesso nos estados do Brasil, em termos de aviação regional. Hoje saímos daqui com uma perspectiva de operar em Bom Jesus da Lapa, na nova estrutura que está sendo finalizada, e onde querermos levar o voo inaugural da cidade”, ressaltou.

Desde o último dia 26 de junho, a Bahia conta com voos de Salvador para Guanambi. A viagem na aeronave de 68 lugares tem duração de uma hora e 25 minutos. Essa semana também foram retomados os voos comerciais de Salvador para Feira de Santana. As viagens têm duração de 30 minutos e também são resultado da parceria entre a Latam e a VoePass.

Repórter: Milena Fahel