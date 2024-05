Governo Federal tem programa semelhante a Itabuna para vítimas de enchente

Segundo o prefeito Augusto Castro (PSD), a intenção do governo do presidente Lula em adotar medida semelhante à utilizada em Itabuna para a menizar a dor e o drama dos desabrigados gaúchos, aponta que houve um grande acerto na criação do Auxílio Recomeço há 2,5 anos. “

Aqui juntamos as doações que o município recebeu de todo o país, através de uma conta PIX da Defesa Civil e complementamos com recursos do município e ajudamos mais de 3,5 mil famílias que perderam tudo, com investimentos que somaram pouco mais de R$ 10,5 milhões”, recordou. “A iniciativa do Governo Federal em fazer o mesmo neste momento para ajudar as vítimas da tragédia do sul do Brasil mostra que acertamos ao criar o Auxílio Recomeço”, disse o prefeito itabunense.

A equipe econômica do ministro Fernando Haddad estuda disponibilizar um voucher no valor de R$ 5 mil para a família atingida pela tragédia natural que afeta todo o Rio Grande do Sul. No caso gaúcho, cada família poderá utilizar o recurso no que achar necessário, inclusive na dedetização e higienização do imóvel residencial submerso.