Governo finaliza obras de requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está concluindo a sinalização horizontal do semi-anel rodoviário de Itabuna, última etapa do projeto de requalificação do trecho de 7,2 quilômetros que liga a BR 101 a Rodovia Jorge Amado (BA 415/Ilhéus-Itabuna). As obras têm investimento total do R$ 8,5 milhões, do Governo da Bahia.

Além de agilizar o acesso entre as duas principais rodovias do Território Litoral Sul, com impactos positivos no transporte de produtos industriais e agrícolas e no turismo, a obra vai reduzir o tráfego pesado e melhorar a mobilidade urbana no centro de Itabuna e beneficiar moradores de bairros populosos como Califórnia, Nova Califórnia e Fátima e de conjuntos residenciais Pedro Fontes I, Pedro Fontes II e Jardim América, do Minha Casa Minha Vida, onde residem centenas de famílias.

Municípios como Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Itajuípe, Ubaitaba, Ipiaú, Coaraci, Ibicaraí, Floresta Azul, Jussari, Buerarema e Camacan também serão beneficiados com a obra de requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna. Os trabalhos estarão concluídos ainda em novembro.