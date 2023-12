Governo firma contrato para ampliação de 61 leitos do SUS em Valença; investimento chega a R$ 12,5 milhões

Em um importante passo para fortalecer a infraestrutura de saúde na região do Baixo Sul baiano, o governador Jerônimo Rodrigues assinou, na quinta-feira (21), o contrato de credenciamento que garantirá a abertura de 61 novos leitos de média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) na Santa Casa de Misericórdia de Valença, conhecida como Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello.

O governador destacou a importância do cuidado com a vida da população baiana. “Essas três agendas que fizemos aqui na Santa Casa, para a garantia dos serviços e ampliação, são para que os pacientes não precisem ser transferidos para outras localidades e possam se tratar perto da família”, ressaltou Jerônimo Rodrigues.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria da Saúde (Sesab), abrange a criação de leitos clínicos, leitos de UTI Adulto e um Centro de Parto Normal, visando fortalecer a capacidade de atendimento da unidade diante das demandas da população. O credenciamento contempla a distribuição de leitos de forma estratégica, com três clínicas cirúrgicas, nove clínicas obstétricas, 33 clínicas médicas, 10 clínicas pediátricas, cinco centros de Parto Normal e um leito de UTI Adulto na Santa Casa de Misericórdia de Valença. Para viabilizar essa expansão, o montante total investido atinge a marca de R$ 12,5 milhões.

“Este aporte na Santa Casa da cidade é para garantir os serviços, enquanto o hospital previsto no programa de governo, lançado no PAC, não fica pronto. O Governo do Estado está fazendo esse investimento para que a saúde na Bahia mantenha o padrão de qualidade”, afirmou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

Novos investimentos

Ainda em Valença, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento da região. Dentre elas, destacam-se a cobertura da arquibancada no Estádio Antônio Pereira, a reforma do Centro de Cultura em Valença e o início das obras para implantação dos contornos viários na rodovia BA-001, abrangendo os municípios de Nazaré, Valença, Taperoá, Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna e Camamu.

Além disso, o governador também autorizou a pavimentação de 11 quilômetros de rodovia no distrito de Serra Grande, situado em Valença, especificamente no trecho de entroncamento com a BR-101. O compromisso com a saúde também se destaca, com a autorização para a cessão de equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia e a formalização de um convênio visando à conclusão de 10 leitos de UTI na mesma instituição.

PAC

Além do investimento para reforçar a estrutura local de saúde, o governador destacou a continuidade de ações em andamento, como o projeto do Hospital Regional e a maternidade de Valença, pactuado no PAC III, com um investimento estimado de R$ 100 milhões. Essa iniciativa visa impactar positivamente os indicadores de óbitos maternos investigados e a mortalidade materna na Bahia, configurando-se como um importante monitoramento a ser acompanhado.

A região de saúde de Valença, inserida na macrorregião Sul, abrange 12 municípios com uma população de 313 mil habitantes, conforme dados do IBGE em 2020. O perfil do novo equipamento de saúde assemelha-se aos construídos em outras regiões, mantendo uma padronização que fortalece a rede de atenção às urgências. O projeto contempla a construção de um hospital de médio porte, constituído para atender gestações de alto risco tipo II, com serviços especializados em pré-natal, consultas obstétricas, enfermagem, nutrição e psicologia, além de leitos clínicos e cirúrgicos.

