Governo fortalece a atuação da Polícia Civil na capital e interior, com aumenta frota de viaturas

O Parque de Exposições de Salvador foi o cenário para mais um entrega importante para a segurança pública da Bahia, nesta segunda-feira (23). Em uma cerimônia marcada pela presença do governador Jerônimo Rodrigues, o vice-governador Geraldo Júnior, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner e outras autoridades, 265 novas viaturas foram entregues à Polícia Civil, com o objetivo de fortalecer a atuação policial em diversas regiões do estado, da capital à Região Metropolitana de Salvador (RMS) e ao interior.

Com investimento de mais de R$ 50 milhões, a frota inclui veículos Chevrolet Spin, padronizados com cela para o transporte de detidos, e pick-ups Ford Ranger, também adaptadas para essa função. A ação visa proporcionar mais agilidade e eficiência ao trabalho dos policiais, além de melhorar as condições de segurança nas localidades atendidas. As viaturas chegarão a 177 municípios, com foco tanto na capital quanto no interior. Serão destinadas 28 viaturas para atender alguns bairros de Salvador entre eles as Delegacias Territoriais de Cajazeiras, Boca do Rio, Brotas, Periperi, São Caetano, Bonfim, Liberdade e DHPP Central e Atlântico.

“Celebramos hoje um trabalho que seguiu critérios técnicos estabelecidos pela delegada-geral e pelo secretário Marcelo Werner. Foram definidos padrões rigorosos para garantir qualidade e eficiência com essas viaturas de alta qualidade que chegam para fortalecer ainda mais nossa atuação. Então, esta é uma agenda muito especial para nós, pois estamos reforçando a estrutura da Polícia Civil. Além disso, estamos falando de concursos, abertura de vagas, e, claro, a entrega de equipamentos essenciais”, acrescentou o governador Jerônimo Rodrigues.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, “o maior investimento já feito. Nos últimos dois anos, pouco mais de três mil novas viaturas foram entregues para as Polícia Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros. Investimentos na contratação de seis mil policiais e bombeiros, aquisições de equipamentos para a área de inteligência e 170 novas estruturas completam o pacote de modernização das Forças da Segurança”, completou.

Já no interior, as viaturas serão distribuídas entre 177 municípios como as Delegacias Territoriais de Uauá, Sobradinho, Remanso, São Desidério, Campo Alegre de Lurdes, Várzea da Roça, Saúde, Miguel Calmon, Mairi, Capim Grosso, Lençóis, Ruy Barbosa, Itamarajú, Gandu, Ibirapitanga, Planalto, Iraquara, Mucuri, Caravelas, Formosa do Rio Preto, Valente, Piatã, Jacobina, Maragojipe, Barreiras, Itaparica, Caculé, Macarani, Muritiba, Simões Filho, Salinas da Margarida ; Coordenadorias Regionais de Policia do interior (Coorpin’s) de Juazeiro, Itaberaba, Jacobina, Senhor do Bonfim, Ouriçangas, Candeias; Delegacia de Proteção ao Turista de Porto Seguro; Delegacias Especiais de Atendimento a Mulher de Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Ilhéus, Juazeiro; Correpol; Dreof; DRFR Salvador; Delegacia para o Adolescente Infrator de Feira de Santana; Neam Senhor do Bonfim, Brumado, Itaberaba; Delegacia de Proteção Ambiental de Ilhéus; Central de Flagrantes da RMS entre outras unidades.

“Estamos focados em expandir a presença da Polícia Civil no interior do estado, não só para a segurança do carnaval, mas também para atender a regiões mais vulneráveis, especialmente nas questões relacionadas ao alcoolismo e outras necessidades de segurança pública. A agilidade nas ações da Polícia Civil também será reforçada, com novas delegacias e viaturas para várias cidades, inclusive algumas que não têm Carnaval, mas que receberão reforços durante esse período. Isso vai garantir mais segurança e atendimento nas delegacias, com um olhar atento para as necessidades de toda a população”, pontuou a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

*_Repórter: Joci Santana/GOVBA_*