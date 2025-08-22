Governo Jerônimo Rodrigues tem aprovação de quase 60 por cento

O Governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 59% dos eleitores baianos. É o que aponta a pesquisa Quaes divulgada nesta sexta-feira (22). A alta aprovação confirma o momento de estabilidade na imagem positiva da gestão petista no estado – em fevereiro, o índice foi de 61%. Os que desaprovam somam 33%.

Nas redes sociais, Jerônimo Rodrigues atribuiu o índice de alta aprovação ao trabalho realizado pelo Governo da Bahia em garantir efetiva melhora da vida da população. “Os bons indicadores das pesquisas refletem nossa caminhada diária de trabalho e compromisso com a Bahia. Eles nos animam e reforçam a importância de seguir construindo um estado cada vez melhor, com mais saúde, educação, lazer, segurança, infraestrutura e oportunidades para o povo baiano”, escreveu o governador.

Contratada pela Genial Investimentos, a pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.200 eleitores da Bahia. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

“Estar perto do povo me dá força e me lembra, todos os dias, da responsabilidade que tenho como governador. Meu compromisso é seguir cuidando da saúde, da segurança, da educação e de obras que fazem a Bahia avançar. Cuidar de gente é o que me move e o que faz a nossa Bahia seguir em frente”, destacou o governador.