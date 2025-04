Governo lança Edital de Inscrição do Partiu Estágio para 5,5 mil vagas

A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) publicou, nesta quinta-feira (3), o Edital de Inscrição do Partiu Estágio nº 01/2025, para o preenchimento de 5.504 vagas destinadas a estudantes universitários na Administração Pública Estadual (direta e indireta). O programa oferece bolsa de R$ 607,00, auxílio-transporte. O prazo de inscrição começa dia 3 deste mês e vai até 2 de maio. Clique aqui e confira todas as regras do Edital.

Podem participar estudantes de nível superior, com idade mínima de 16 anos e que já tenham concluído 50% do curso, em uma instituição de ensino com sede na Bahia. Os candidatos também precisam residir no Estado e estar matriculados de forma regular em um curso de graduação, que pode ser presencial, semipresencial ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

O Edital disponibiliza 1.627 vagas para a capital e outras 3.877 para cidades do interior do estado e da Região Metropolitana de Salvador. Nesta edição, o programa oferece oportunidade de estágio em 117 cursos universitários, distribuídos entre 387 municípios da Bahia e 52 órgãos públicos do Estado.

Novidade – O Edital de Abertura de Inscrições deste ano traz uma novidade. A carga horária do Programa Partiu Estágio poderá ser utilizada para o Estágio Obrigatório do curso, desde que atenda aos critérios do respectivo projeto pedagógico e os critérios da instituição de ensino, em consonância com o órgão ou entidade contratante do Poder Executivo Estadual.

O programa concede prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê 10% das vagas reservadas para estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. O programa tem carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais.

*Inscrições* – As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (03/04) e serão realizadas exclusivamente pela plataforma www.ba.gov.br, a partir das 9 horas. O prazo para os interessados realizarem suas inscrições vai até o dia 2 de maio. O estudante deverá efetuar sua inscrição conforme os procedimentos estabelecidos no Edital 01/2025, publicado no Diário Oficial do Estado e disponível no site da Secretaria da Administração (www.saeb.ba.gov.br).

O passo a passo completo para realizar a inscrição no Partiu Estágio está no Edital 01/2025. Os candidatos que não possuem cadastro na plataforma www.ba.gov.br precisam fazê-lo antes de realizar a inscrição. O estudante que for selecionado para a vaga de estágio receberá uma mensagem via aplicativo WhatsApp, informando a alteração de seu status no site do BA.GOV.BR e deverá acessá-lo para verificar os procedimentos, prazos e a forma de entrega da documentação. A relação dos estudantes selecionados para o Programa Partiu Estágio também será disponibilizada no site da SAEB (www.saeb.ba.gov.br).