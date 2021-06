Governo publica licitação da obra de duplicação da 415 entre Itabuna e Ilhéus

A malha rodoviária entre Ilhéus e Itabuna ganhará um novo trecho. A implantação dos 18 quilômetros da BA-649, da região da Fazenda Progresso até o Banco da Vitória, em Ilhéus, vai proporcionar melhoria no deslocamento entre as duas cidades, além de dar mais segurança no trajeto por ser mão única. A licitação será publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta terça-feira (1) e a previsão é de que os envelopes com as propostas das empresas interessadas em construir a obra sejam abertos em 15 de julho.

Bastante esperada pela população, a duplicação da BR-415 seria feita pelo Governo Federal, mas diante da morosidade em executar a obra e da urgência de realizar o projeto, o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), decidiu realizar a implantação da BA-649 com financiamento direto do Estado. “A Bahia cansou de esperar o Governo Federal e decidimos fazer esta importante obra com recursos próprios. Nasce uma nova rodovia estadual, que vai acelerar o desenvolvimento e garantir mais qualidade de vida aos moradores da região”, destaca Rui Costa, Governador da Bahia. Ao longo do trecho serão construídas quatro pontes sobre o Rio Cachoeira e um viaduto sobre a BR-415. O investimento previsto é de R$ 141 milhões.

A rodovia vai ser importante para o desenvolvimento econômico do Litoral Sul baiano, porque facilitará a ligação da região com o Oeste, Meio Oeste e Extremo Sul do estado. O novo trecho da BA-649 atenderá 511 mil pessoas de municípios como Ilhéus, Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca. Em Ilhéus, o escoamento da produção de grãos em direção ao Porto de Malhado será beneficiado com a implantação da via. Também contemplará o deslocamento de moradores de Itabuna e de cidades no entorno que vão aproveitar as praias do Sul Baiano. E, o transporte de produtos agrícolas e do minério da região de Brumado em direção ao Porto Sul, que será construído em breve.



“O Governo da Bahia já vem realizando ações relevantes para a região do Litoral Sul do estado nos últimos meses. Entregamos obras como a nova ponte Ilhéus-Pontal, a duplicação da BA-001, do Hotel Opaba ao entroncamento da BR-251, e a requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 e com a BR-415. Agora, iremos construir uma rodovia muito desejada pela população local” destaca Marcus Cavalcanti, secretário de Infraestrutura.

O processo de mapeamento para desapropriação das áreas, no trecho dos 16 km entre Ilhéus e Itabuna, está em andamento. Atualmente, a equipe técnica da Secretaria Estadual de Infraestrutura se encontra em campo para realizar as etapas, como atualização de cadastros e medições dos locais a serem desapropriados.