Graer e bombeiros transportam suprimentos e socorrem a população; governador visita Extremo Sul neste domingo (12)

Neste sábado (11) segue intenso o trabalho do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) na força-tarefa mobilizada pelo Governo do Estado para atuar nas cidades mais atingidas pelas chuvas no Extremo Sul e em outras regiões do estado. Entre as operações realizadas destaca-se o transporte aéreo de alimentos, remédios e de pessoas que necessitam de atendimento médico especializado.

Em um dos voos realizados na tarde deste sábado (11), o helicóptero Guardião 02 levou água mineral da sede de Itamaraju para o distrito de Nova Alegria, uma das localidades mais atingidas pela enchente.

Ao retornar para a cidade, a mesma aeronave foi usada para socorrer uma paciente com pé diabético e que necessitava de remoção para tratamento especializado. Ao chegar ao município, ela foi assistida por equipes do Serviço Médico de Urgência (Samu).

Mais cedo, na manhã deste sábado (11), os agentes e aeronaves do Graer também foram decisivos no socorro a três gestantes que necessitavam de atendimento médico e se encontravam ilhadas. As ocorrências foram registradas na sede da cidade de Guaratinga e nos povoados de São Paulino e Santa Rita. Nos três casos, as gestantes foram levadas de helicóptero até o Hospital Regional de Eunápolis.

Visita do governador

Neste sábado (11), em agenda no município de Casa Nova, o governador Rui Costa confirmou que fará, na manhã deste domingo (12), uma visita e um sobrevoo nos municípios afetados pelas chuvas no Extremo Sul.

Abastecimento das aeronaves

As aeronaves do Graer estão sendo abastecidas regularmente nos aeroportos de Teixeira de Freitas e de Porto Seguro, e também por meio de um caminhão-tanque abastecedor, que foi adicionado à operação, dando mais segurança e agilidade nos procedimentos.

Corpo de Bombeiros em ação

O trabalho tem sido intenso também para os agentes do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA). Na manhã deste sábado (11), os agentes atenderam a população com assistência pré-hospitalar (APH), como curativos, imobilização e aferição de pressão arterial etc. Além disso, coordenaram a entrega de donativos, como cestas básicas e roupas.

Os bombeiros ainda auxiliam na realocação de desabrigados que foram encaminhados para escolas, igrejas e casas de apoio do distrito de Nova Alegria e de outras localidades.

Repasse de recursos

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), autorizou, nesta semana, o repasse de R$ 705.120,00 aos municípios do interior baiano que estão em situação de emergência devido às fortes chuvas.

O repasse emergencial de recursos tem o objetivo de combater as desigualdades sociais agravadas pelas enchentes e desabamentos. Cerca de 4.650 famílias em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas.

Esse dinheiro deve ser empregado tanto na concessão de benefícios eventuais, como cestas básicas e pagamento de aluguel social, quanto para o apoio no alojamento provisório de desabrigados. A SJDHDS disponibilizou também a equipe técnica da Superintendência de Assistência Social para apoiar as equipes municipais.