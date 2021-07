Grapiúna está fora da final da Segundona do Campeonato Baiano

Nos pênaltis, o Grapiúna, de Itabuna, perdeu para o Botafogo, de Senhor do Bonfim, na tarde deste sábado, 14, e está fora da decisão da Segunda Divisão do Campeonato Baiano.

A última vaga da final será disputada amanhã, 15, entre Colo Colo e Barcelona, de Ilhéus. A decisão do título será em dois jogos. O vencedor passará no próximo para a série A do futebol baiano

Um detalhe curioso: o técnico do Botafogo, Matheus Vasquez, tem apenas 22 anos de idade. O preparador físico também é muito jovem: 25 anos.