Grapiúna já pode dizer “segue o líder”

A tarde desta quarta-feira (7) rendeu uma sacola de gols para o Grapiúna, que aplicou goleada de 5 a 2 no Camaçari. Com a partida no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, o time itabunense chegou à liderança da série B do Campeonato Baiano com 100% de aproveitamento.

É a terceira rodada da fase classificatória, mas o Bem-te-vi não começou voando na partida. O Camaçari balançou a rede primeiro, com Luís Fernando. O empate veio com João Neto e, ainda no primeiro tempo, o time vizinho à capital desempatou de novo, com Rodolfo.

O vento soprou melhor pra a equipe de Itabuna no segundo tempo, com Igor de falta. Depois desse novo empate, João Neto arrasou com mais um.

Ainda no primeiro tempo, Rodolfo voltou a deixar a equipe metropolitana na frente, mas, no segundo tempo, o time de Itabuna igualou o jogo com um belo gol de falta de Igor. Daí Totinga carimbou a rede duas vezes. E assim o time itabunense soma 9 pontos.

Colo Colo faz um

Já o Colo Colo conseguiu vencer, mas ainda não mostrou garras de Tigre. Jogando no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, ganhou do Botafogo Bonfinense por 1 a 0. Numa cobrança de falta, Matos fez o único gol da partida. Com 6 pontos, o time ilheense é o segundo colocado na fase classificatória.

A terceira rodada termina nesta quinta-feira (8), no Mário Pessoa, com Barcelona enfrentando Camaçariense.

A fase classificatória da Série B terá cinco rodadas, com seis participantes e só jogos de ida. Depois, quatro times avançam às semifinais e uma delas vai para a elite do futebol baiano.