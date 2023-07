Grapiúna perde a chance de entrar para a Série A do futebol baiano

Em jogo na tarde deste sábado, 22, o Grapiúna não conseguiu passar pelo Jequié, de quem perdeu por 2 a 0, no estádio Valdomiro Borges. A derrota tirou o time itabunense da final da Série B do Campeonato Baiano, já que o primeiro jogo entre as duas equipes ficou no empate de 0 a 0.

A outra semifinal é entre Vitória da Conquista e Jacobina. No primeiro jogo, o Bode venceu, em casa, por 2 a 1. Assim, entra em campo com a vantagem do empate, na tarde deste domingo, em Jacobina. Com transmissão da TVE, o jogo começa às 15 horas.

Ao passar para final para disputar o título da Segunda do Campeonato Baiano, o Jequié também garantiu vaga na elite do futebol estadual no próximo ano. O mesmo ocorrerá com o vencedor da semifinal de Vitória da Conquista e Jacobina.