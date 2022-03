Gratuito, seminário aborda crescimento de vendas online

O Sebrae em Itabuna promove, na quinta-feira (17), uma palestra gratuita com foco em crescimento de vendas a partir da utilização assertiva do Story, recurso do Instagram que permite compartilhar momentos e experiências de forma rápida. A qualificação acontece a partir das 19 horas, no Auditório do Hotel Tarik Fontes, em Itabuna.

Estará presente a especialista em marketing Luane di Paulo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link: https://bit.ly/storiesrenova. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (73) 99981-1688.

A palestrante irá ensinar técnicas avançadas para vender utilizando o citado aplicativo com conteúdo persuasivo, como perder o medo de gravar stories, o que pode ser feito para potencializar vendas, como fazer e divulgar vídeos criativos e atraentes.

Para empreendedores

A palestra faz parte do Programa Renova Varejo. Segundo a gestora regional e coordenadora do programa, Karla Peixoto, o objetivo é prestar um atendimento com consultores especializados em marketing e vendas.

“O Renova Varejo contempla momentos online e presenciais, apoiando na avaliação e implantação de melhorias nas empresas, de forma a garantir o aumento da competitividade, impactando nas vendas no presencial e na maturidade digital dos empresários”, pontuou.

São esperados para o evento empreendedores do varejo, especialmente os que atuam com vestuário, calçados, tecidos, cama, mesa e banho, minimercados, comércio de alimentos e bebidas, itens para casa, material de construção, equipamentos e suprimentos de informática.