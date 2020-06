Unidades do Corpo de Bombeiros e do SAMU se deslocam neste momento para a BR-101, em Itabuna onde aconteceu um grave acidente. De acordo com as primeiras informações, foi uma colisão envolvendo um carreta e carros de passeio. Vítimas estão presas entre ferragens. O acidente foi nas imediações do antigo motel Carinhoso, trecho Itabuna-Buerarema.