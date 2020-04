Grupo Ajudar mantém braço de solidariedade pelas ruas de Itabuna

Acolhida a pessoas que dormem nas ruas, muitas vezes sem um prato de comida, é a principal missão do Grupo Ajudar neste momento. Para socorrer a necessitados em Itabuna, um apelo à solidariedade da população, que só precisa manter contato e os componentes do grupo poderem ir até os locais onde os donativos estiverem disponíveis.

“Nesta quarentena, que as pessoas estão mais desamparadas, montamos uma força-tarefa para levar alimento todos os dias, pelo tempo que durar a quarentena. Com fé em Deus, vamos conseguir”, afirma Mariana Benedito, integrante dessa turma solidária.

Ela explica que é possível colaborar com roupas, lençóis, mantimentos/ cestas básicas, agasalhos ou dinheiro (a ser depositado nas contas informadas abaixo). “Tem dia que levamos sopa, pão com mortadela, macarrão com presunto, cachorro-quente, biscoito com iogurte, suco, café … Estamos adequando os lanches às doações. Então, a pessoa pode contribuir com o que ela quiser”, exemplifica.

Quanto à disposição de buscar de carro as demais doações, o intuito é aderir a um verdadeiro mantra contra a disseminação do coronavírus: #FiqueEmCasa.

Mais informações sobre como doar podem ser obtidas pelo Instagram @grupoajudaritabuna e pelos telefones/WhatsApp 99127-0224, 98808-7182, 99118-4350 ou 98844-3059.

As seguintes contas estão disponíveis para depósitos:

– Banco do Brasil – Agência 0070-1/ Conta Corrente: 123051-4 (Ana Caroline Lara Allegretti)

– Banco Santander – Agência 3157/ Conta Corrente: 1005787-2 (Ana Caroline Lara Allegretti)

– Caixa Econômica Federal – Agência 0070/ Poupança 196562-3 OP 013 (Thiago Meneses Santos Braga Júnior)

– BRADESCO – Agência – 0239/ C/C: 0703456-3/ CPF: 041.611.315-00 (Luís Felipe Watanabe da Hora)

Histórico de ajuda

Há anos instalado em Itabuna, o Grupo Ajudar promove ações em abrigos, no lixão, através de um aparentemente simples abraço nas ruas e em datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal.