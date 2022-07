Grupo Amigos da Praia inaugura ecoponto monitorado em Ilhéus

O Pontal foi o bairro escolhido pelo Grupo de Amigos da Praia (GAP) e a Cooperativa de Catadores Consciência Limpa (Coolimpa) para o desenvolvimento do projeto Recicla Ilhéus. É uma iniciativa pioneira na cidade, que visa ampliar a consciência ambiental da população, reduzir o volume de resíduos sólidos destinados ao lixão e aumentar a renda das pessoas que sobrevivem com a venda de material descartado como lixo.

A inauguração de um ecoponto instalado na Nova Brasília (embaixo da ponte nova, na rótula de acesso à Praia da Concha), no último sábado (9), marcou o início do projeto, que poderá ser difundido depois em outros bairros da cidade.

A professora Andressa Cunha, moradora do Pontal, aderiu imediatamente ao projeto, pois considera a coleta seletiva muito deficiente em Ilhéus. “Precisamos de movimentos como esse, para que a coleta de resíduos sólidos aconteça de maneira efetiva na cidade, principalmente na divulgação das informações”, enfatiza.

Para Andressa, a coleta seletiva só acontece mesmo quando as pessoas são incentivadas a fazer. “É um movimento de formiguinha, que um faz e influencia outras pessoas, e assim a gente consegue dar um destino correto para os resíduos que produzimos no cotidiano”.

Renda compartilhada

A presidente da Coolimpa, Daisemeire da Silva Sousa, aplaude a iniciativa do GAP e comemora a possibilidade de aumento da renda dos 30 cooperados atualmente vinculados à entidade, que recebem, aproximadamente, 100 reais por semana, cada um. “O valor arrecadado com a venda do material recolhido pelo Recicla Ilhéus será dividido entre todos da cooperativa”, diz.

Além do incentivo financeiro que vai impactar positivamente as famílias ligadas à Coolimpa, Daisemeire assinala a importância do Recicla Ilhéus para aumentar a consciência ambiental da população. “Aos poucos, juntamente com o GAP, vamos esclarecendo sobre quais resíduos são recicláveis, os que não são e quais conseguimos vender aqui em Ilhéus, pois hoje recolhemos ainda muito rejeito nas casas”.

D’avila Maria, gestora do GAP, confirma a importância desse trabalho de conscientização e de educação ambiental. “As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre quais resíduos podem ser destinados à coleta seletiva e também onde descartar corretamente, já que nem tudo é reaproveitado em Ilhéus”, justifica.

O idealizador do Recicla Ilhéus, vereador pelo partido Cidadania e fundador do GAP, Vinícius Alcântara, adianta que o projeto poderá estendido para outros bairros da cidade, com a participação de um número crescente de pessoas e apoio das empresas que irão financiar o projeto.