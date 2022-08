Grupo Amigos da Praia lança escola de Surf para crianças

O Grupo de Amigos da Praia vai lançar em Ilhéus novo projeto de inclusão social, o GAP Surf, neste sábado (13), às 09 horas, na Praia da Avenida, trecho próximo à Catedral de São Sebastião. Com o objetivo de proporcionar uma prática esportiva de alto teor lúdico para crianças em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa é do atual presidente do GAP, Gabriel Macedo, professor e surfista profissional, membro da Confederação Brasileira de Surf.

Inicialmente, as aulas de surf serão destinadas às crianças do Abrigo Renascer, instituição que acolhe crianças de idade variada que foram retiradas do convívio familiar por medidas de proteção previamente determinadas pelo juizado da Vara da Infância e Juventude de Ilhéus. Para o GAP, esse projeto é mais uma frente de ajuda humanitária que já acontece por meio de outros projetos, como o Bazar Solidário, Reconstrução de Casas e Central do Voluntariado.

Com o objetivo de proporcionar a crianças um momento inesquecível e fortalecer o projeto GAP Surf, a organização de voluntários está estimulando uma campanha de doações de lanches, brinquedos e livros infantis, que poderão ser entregues na sede do GAP, localizada na sala lateral da Catedral de São Sebastião, no centro histórico de Ilhéus. Quem quiser também poderá transferir doações em dinheiro, via PIX: 330137950001-21 (CNPJ).