Grupo Amigos da Praia lança projeto Recicla Ilhéus

Voluntários e gestores do Grupo de Amigos da Praia (GAP) convidam os moradores do bairro Pontal para o lançamento do projeto de coleta de resíduos recicláveis neste sábado (9), a partir das 8 horas, no Ecoponto instalado em imóvel localizado à Rua Raquel Pólvora, Nova Brasília, na rótula de acesso à Praia da Concha. O projeto é resultado de uma parceria do GAP com a Cooperativa de Catadores Consciência Limpa (Coolimpa), empresários do bairro e conta com apoio da Igreja Católica, que cedeu o espaço para o Ecoponto.

Conforme explica o engenheiro agrônomo e coordenador do projeto, João Paulo, o Pontal foi o bairro escolhido para experimentar uma ampla e arrojada iniciativa da sociedade organizada, com o intuito de fortalecer a consciência ambiental da população e suprir a falta de políticas públicas ambientais em Ilhéus. “Depois que o projeto for testado por um período de seis meses no Pontal, a gente espera distribuir a iniciativa pela cidade inteira, e assim implantar efetivamente uma prática cotidiana de coleta seletiva. As estimativas são de que inicialmente o projeto possa empregar 50 pessoas, desde que os empresários adotem a iniciativa”, explica.

João Paulo esclarece que os catadores irão passar em cada residência do Pontal, uma vez por semana, para fazer a coleta e conversar sobre a importância da reciclagem de resíduos, instruindo os moradores sobre o tipo de materiais que serão recolhidos e qual será o destino da coleta. “Além de contribuir para a redução do volume de resíduos no aterro do Itariri, o maior objetivo do Recicla Ilhéus é a inclusão socioeconômica das pessoas que hoje vivem do lixo, agregando uma remuneração pelo serviço de coleta à venda dos resíduos, cujo valor atual é muito baixo, cerca de 14 reais por dia”.