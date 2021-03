Grupo Atakarejo prevê geração de até 1.500 empregos em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se reuniu nesta terça-feira (16), em Salvador, com o presidente do grupo Atakadão Atakarejo, Teobaldo Costa, para a assinatura do contrato do terreno onde será instalado o empreendimento em Itabuna. Na oportunidade, estiveram presentes também os empresários Samuca Franco e Rodrigo Mendonça.

Augusto destacou a expectativa e alegria com a vinda do grupo empresarial à cidade, onde vão ser gerados cerca de 500 empregos diretos e 1.000 indiretos. “Agradeço a confiança depositada em nosso município através da nossa gestão. Tenho certeza de que a parceria será um avanço positivo para ambos os lados”, justificou.

O grupo Atakarejo é fruto da visão de seu fundador, Teobaldo Costa, um homem humilde que, com muito esforço e visão empreendedora, transformou a barraca de frutas e verduras que começou em 1979 em uma das maiores redes de atacado autosserviço do Brasil. A primeira unidade foi inaugurada em Salvador, em 1994. De lá para cá, não parou de abrir lojas se espalhando por outras cidades da Bahia.

No seu site, o grupo firma “o propósito de reduzir o custo de vida da população contribuindo para um Nordeste mais justo e melhor, oferece em suas lojas qualidade e variedade, bom atendimento e produtos frescos, além, é claro, de preços baixos nos serviços de padaria, confeitaria, açougue, salgados e fatiados, e um mix de mais 10 mil produtos.”