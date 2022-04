Grupo de empresários de Ilhéus participa da 1ª Bahia Expo e Negócios com apoio do Sebrae

Entre os dias 28 de abril e 1º de maio, acontece a primeira edição da Bahia Expo & Negócios em Salvador, uma ação do Sebrae Bahia em parceria com o Senac, que tem como missão promover pequenos negócios baianos envolvidos nas maiores cadeias produtivas do estado: alimentos, moda e beleza. Com o apoio do Sebrae em Ilhéus, um grupo com cerca de 80 empresários vai participar da missão.

Os interessados em integrar a missão regional podem entrar em contato nesse link e garantir a ida junto com o grupo.

“Essa é a maior feira de negócios e capacitação empresarial da Bahia. A missão é uma oportunidade de compartilhar experiências e conhecer novidades que vão ajudar a melhorar a gestão dos negócios, já que o evento conta com uma programação exclusiva para esses segmentos. Trata-se ainda de uma excelente oportunidade para fazer networking, ampliar a rede de relacionamento com possíveis fornecedores e compradores”, destacou a gestora regional do Sebrae, Karla Peixoto.

Bahia Expo & Negócios

A primeira edição da Bahia Expo & Negócios é uma parceria entre Sebrae e Senac, que conta com o patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e da Bahiagás e apoio da Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). Além de uma intensa agenda de capacitação, o evento terá um espaço dedicado para a exposição de produtos e serviços dos segmentos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos, beleza e artesanato. Toda a programação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas no site www.bahiaexpo.com.br, onde também pode ser acessada a programação completa.

Para acesso ao evento, é necessária a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.