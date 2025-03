Grupo de estudos da SEDUC intensifica ações na alfabetização em Itabuna

Com o intuito de auxiliar o professor e ajudar os alunos que possuem alguma dificuldade na alfabetização e não se desenvolvem em tempo regular, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), está apoiando o Grupo de Estudos e Intervenção na Alfabetização (GEIA), projeto que tem como objetivo a apropriação da leitura e da escrita.

O GEIA foi instituído em 2014 e tem desempenhado um grande avanço para os alunos das 21 escolas do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino. O aluno tem até dois anos para se alfabetizar e consolidar a alfabetização, retornando à sala de aula regular.

Na quinta-feira, dia 27, a coordenadora do projeto Cláudia Santos esteve no Colégio Betel, no Bairro de Fátima, junto à professora Jeane Arruda para desenvolver algumas atividades didáticas com os alunos antes do horário de encerramento das aulas matutinas. A coordenadora explica como funciona o GEIA.

“As professoras do projeto têm uma turma com 12 alunos. Essas turmas são divididas uma antes do recreio e outra turma após o recreio. Ou seja, são 24 alunos no turno matutino e outros no turno vespertino. Elas fazem um acompanhamento que intervém na questão da leitura, escrita e oralidade desses alunos”, destacou.

“Então, existe um grupo de alunos para ser alfabetizado porque não sabe escrever o nome ou não reconhece letra. E tem um grupo daqueles alunos que já sabe alguma coisa, mas precisa consolidar essa alfabetização. Portanto, as professoras trabalham com material didático e pedagógico”, disse a coordenadora.

O encontro acontece semanalmente e o grupo atua com uma carga horária específica para estudar, discutir e elaborar os materiais didáticos. Além dos professores, há ainda a coordenação que acompanha o trabalho de intervenção nas escolas, registra e resolve os problemas, buscando elaborar e realizar formações continuadas no campo da alfabetização.