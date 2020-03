Grupo faz seleção 100% digital para trabalho em casa

O Grupo BIG está com mais de 500 vagas abertas nas regiões onde está presente, com diversas posições de trabalho para as lojas e centros de distribuição da empresa. A seleção passou a ser 100% online e, com isso, o tempo médio de contratação foi reduzido pela metade, fechando todo o processo em menos de uma semana.

Após o cadastro no site e envio online do currículo, o candidato deve gravar um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o perfil dele. Parte desse processo já era realizado virtualmente antes mesmo da crise do Covid19. Diante da pandemia, e seguindo as determinações da Organização Mundial da Saúde, a empresa adotou o home office e proibiu a realização de reuniões presenciais.

Novidade

Com isso, a última etapa do processo seletivo também passou a ser online. Entrevistas com os responsáveis por Recursos Humanos e com o gestor da área agora são realizadas remotamente, via videoconferência.

“O uso de tecnologia tem se mostrado bastante efetivo para otimizar o processo. Hoje, o número de smartphones é superior ao de habitantes no país e quase 70% dos brasileiros estão conectados à internet. Assim, a ferramenta é uma ótima alternativa para dar agilidade às contratações e tornar o processo seletivo menos desgastante para o candidato”, afirma Cátia Porto, diretora executiva de RH e Assuntos Corporativos do Grupo BIG.

A executiva explica, ainda: “Por se tratar de uma novidade no setor, disponibilizamos uma série de informações no site sobre como o interessado deve prosseguir em cada etapa. Além disso, temos uma equipe de 50 pessoas, trabalhando em home office, monitorando o processo e contatando os candidatos em caso de dúvidas”.

Vagas disponíveis

Há vagas abertas para diversas funções em lojas e CDs, como operadores de caixa, repositores, açougue, auxiliar de perecíveis entre outros. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ser proativo para buscar soluções rápidas para o dia a dia do trabalho e ter alta capacidade de execução. Experiência no varejo é um diferencial. Todas as vagas do Grupo BIG também estão disponíveis para Pessoas Com Deficiência.

Para efetuar o seu cadastro e se candidatar às vagas disponíveis, os interessados devem acessar o site https://portaldevagas.connekt.com.br/grupobig