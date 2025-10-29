Grupo Maratá abre vagas para o novo Moinho de Trigo em Ilhéus

O Grupo Maratá anunciou a abertura de vagas para a nova unidade do Moinho de Trigo em Ilhéus, localizada na área do Porto. A iniciativa marca a reativação do empreendimento e representa um importante passo na promoção da empregabilidade e fortalecimento socioeconômico da cidade.

Com a retomada das operações, o Moinho de Trigo deve gerar aproximadamente 80 empregos diretos e 100 indiretos, contribuindo para a movimentação do setor produtivo e para a geração de renda local.

Entre as oportunidades, foram anunciadas vagas para: pedreiro; servente de obras; armador; ajudante de armador; técnico de segurança; engenheiro civil; e betoneiro.

A instalação do empreendimento em Ilhéus simboliza mais um avanço no esforço entre poder público e iniciativa privada para retomar o protagonismo econômico e o desenvolvimento do município.

Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar seus currículos no site: http://talentos.marata.com.br/.