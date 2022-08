Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Itabuna, realiza a 1ª Convenção Regional

O Grupo Mulheres do Brasil, por meio do Comitê de Políticas Públicas do Núcleo de Itabuna, vai realizar a 1ª Convenção Regional – Mais Mulheres no Poder, no dia 11 de agosto, das 8 às 16h30, com palestras e painéis com convidadas especiais, no auditório Paulo Souto da Uesc. Entre as palestrantes, está confirmada a presença de Gabriela Prioli – advogada, professora, comentarista política e apresentadora na CNN Brasil.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas através do Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/i-convencao-regional-mulheres-no-poder-pula-pra-50__1652587

De acordo com a líder do Comitê, Ludimila Vieira, o evento surgiu da necessidade de despertar nas mulheres a importância da participação feminina nos postos de liderança para a construção de um país melhor.

“Precisamos mobilizar as mulheres e os diversos coletivos da região para refletir e debater os desafios enfrentados, pensar soluções e chamar atenção de toda a comunidade para a baixa representatividade feminina nos espaços de tomada de decisões, apesar das mulheres integrarem mais de 50% da população brasileira e seu eleitorado”, destacou Ludimila.

A 1ª Convenção Regional reforça o papel do Comitê Políticas Públicas ao elaborar e levar ao conhecimento da comunidade a Carta Compromisso a ser aderida por pré-candidatas e candidatas. Na Carta, a pré-candidata se compromete a atuar em favor das pautas prioritárias do GMB, como por exemplo, o combate à violência contra a mulher, a luta por uma educação pública de qualidade para todos e um sistema público e eficiente de saúde que atenda às necessidades da população, entre outras.

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil – Criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos, o grupo suprapartidário é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano e atua na mobilização da sociedade civil para a transformação e a melhoria das condições de vida da população. Atualmente possui milhares de integrantes no Brasil e no exterior. Em Itabuna, o grupo é liderado pela Empreendedora Social Wandressa Souza e o Comitê de Políticas Públicas é liderado pela advogada Ludimila Vieira.

