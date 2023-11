Grupo Vozes festeja 35 anos com espetáculo “Malva Rosa”

Uma história de amor, laços feitos e desfeitos, sorrisos e dores, tradição e modernidade. É o espetáculo “Malva Rosa”, assinado pelo Grupo de Teatro Vozes. A montagem ganhará o novo palco do Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, neste sábado (11) e domingo (12), a partir das 19h30min.

Num banho de emoção, reflexão e os mais variados sentimentos, a peça terá em cena nomes clássicos da companhia itabunense. A direção fica a cargo de Jorge Batista, que também estará em cena. Além dele, aplaudiremos os talentosíssimos Lucas Oliveira, Sílvia Smith e Danilo Ornelas.

Há 35 anos na estrada, o Grupo Vozes já ganhou o palco do Centro de Cultura e inúmeros outros Bahia afora, com criatividade, autenticidade, compromisso com a arte. Mostra o talento de atores locais, que integram o celeiro instalado em Itabuna, para alegria dos apreciadores da magia de interpretar.

Aí está um programa imperdível para o final de semana, hein? Mais informações pelo Instagram @grupovozes.itb ou pelo telefone 98852-7612.