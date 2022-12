Grupos de dança apresentam espetáculos no Teatro Municipal de Ilhéus; confira programação

Com o apoio da Prefeitura, as academias de dança da cidade têm realizado apresentações regulares no Teatro Municipal de Ilhéus. O espaço foi definido após diálogo com a Secretaria Especial de Cultura (Secult).

“Foi com muita alegria que recebemos a notícia de que a Prefeitura realizaria a reforma do Teatro Municipal para que todas as academias de dança pudessem utilizar um importante e agora moderno equipamento da nossa cidade”.

Confira a programação completa.

– Espetáculo “Páginas da Vida”

Data: 10 de dezembro, às 18h

Local: Salão Paroquial Igreja São Boa Ventura

– Espetáculo “Núcleo de Dança

Tema: “Maratona de Séries / Festival 2022”

Data: 10 e 11 de dezembro, às 19h

Local: Teatro Municipal de Ilhéus

– Espetáculo “Studio Rose Monteiro”

Data: 16 e 17 de dezembro, às 19h

Tema “Hollywood – Em busca de um sonho”

Local: Teatro Municipal de Ilhéus

– Espetáculo “Ballet Conexão”

Tema “Moana”

Data: 18 de dezembro, às 18h30

Ingresso: R$ 40 (inteira) l R$ 20 (meia inteira)

Local: Teatro Municipal de Ilhéus