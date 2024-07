Guarda Civil Municipal recupera fios elétricos com suspeita de furto em Itabuna

No domingo passado, dia 15, por volta das 11h, uma guarnição das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil Municipal apreendeu dois sacos com fios elétricos na rodovia BR-101, imediações do Bairro Manoel Leão.

O material estava na posse de dois homens que foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil juntamente com o material suspeito.

De acordo com o comandante-geral da Guarda Civil Municipal, Inácio Pereira do Nascimento, os agentes da ROMU tinham acabado de fazer a segurança do Campeonato Interbairros de Futebol, quando abordaram os indivíduos durante um patrulhamento de rotina.

“Na verdade estamos monitorando esse tipo de crime desde que assumimos o comando da GCM, tendo montado uma operação nos locais onde havia denúncia de furtos de fios de internet e da rede de energia elétrica da concessionária. Com isso, conseguimos chegar até os dois homens acusados”, disse Pereira.

Ainda de acordo com o comandante, a fiação está avaliada em cerca de R$ 8 mil, o que causa prejuízos ao patrimônio público e de terceiros. “Estamos 24 horas em atividade através do contato 153 para combater esse crime”, afiançou.