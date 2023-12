Guarda Municipal recebe curso sobre situação de emergência

O Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMET) confirmam para esta quarta-feira, dia 27, a partir das 8h, o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático para a Guarda Civil Municipal (GCM.). O treinamento tem carga horária de 10 horas, com aulas práticas e teóricas e acontecerá no auditório do Tiro de Guerra 06/007, em Itabuna.

As aulas serão ministradas pelos enfermeiros do trabalho Alex Leite e Alex Oliveira, do SESMET, e ainda pelo Tenente Talles Thauan Leite Souza, do 15º. Batalhão da Polícia Militar. O programa do curso começa com a Introdução aos Principais Protocolos do APH, Atendimento Pré-Hospitalar Tático e Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma, que qualifica os profissionais para o transporte e atendimento de vítimas.

Também estão incluídos no programa noções básicas de TECC, TCCC (TC3), MARCH; Epidemiologia do Trauma, o que é APH TÁTICO, quem pode atuar e quais são os requisitos para ser um profissional dessa área.

O inspetor Inácio Pereira do Nascimento, comandante da Guarda Civil Municipal, explicou que os profissionais que participarão do curso vão aprender também o que é o APHT Civil e onde essa prática será aplicada.

Também vão aprender sobre literatura específica, principais causas de mortes em conflitos armados, procedimentos e agravos no APH Tático, as três fases do fogo cruzado e como se comportar em meio a fogo cruzado.

Além disso, também vão ter noções sobre trauma de tórax, ferimentos por arma de fogo, e arma branca, controle de hemorragia, uso de torniquete, bandagem, curativos de três pontas, dentre outros.

Formação completa

Segundo o comandante Inácio, o treinamento possui uma metodologia de ensino moderna e inovadora, com aulas que possibilitam a formação completa do GCM por preparar o profissional para enfrentar os desafios do dia a dia. Ele ressaltou a importância do treinamento, porque vai beneficiar os profissionais que têm uma das funções de proteger a integridade física das pessoas, além do patrimônio público.

Vão participar da capacitação um total de 25 guardas civis municipais, mas a proposta é estender o curso para todos os profissionais da GCM, que conta com um efetivo de 204 integrantes. “É importante que estejam preparados para socorrer pessoas em situações de emergência tanto nas vias públicas, quanto em residências”, frisou o inspetor.