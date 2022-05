Guardas civis de preparam para operar a Central de Atendimento 153 em Itabuna

Cerca de 40 Guardas Civis do Município participaram nesta quarta-feira, dia 18, de um treinamento no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) sobre “Sistema de Gestão Pública em Ocorrência (SGPO)”. O curso promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SESOP) tem o objetivo de aperfeiçoar o funcionamento da Central de Atendimento 153.

O comandante do Pelotão de Rondas Ostensivas do Município (ROMU), inspetor Reinaldo Evangelista, destaca que essa capacitação vai enriquecer muito o trabalho que já é desempenhado pelos Guardas Civis do Município. “Hoje nós já trabalhamos com o Sistema Digital, mas o SGPO tem a vantagem de possibilitar avançar em termos de tecnologia. Todas as nossas ocorrências serão informatizadas”, relatou.

Já o inspetor do Núcleo Educacional da GCM, Valdir Santos, informa que o treinamento será disponibilizado para todos os agentes de forma gradativa e que a tendência é de que outras capacitações complementares sejam oferecidas no decorrer do ano pela SESOP.

“O interessante deste novo sistema é que a GCM de Itabuna terá o seu próprio código fonético de comunicação, o que possibilitará um trabalho mais ágil”. O treinamento foi ministrado pelo especialista em arquitetura de software Bruno Abreu, que também foi responsável pela implantação do software.