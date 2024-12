“Guia Prático para Donos Responsáveis” está disponível na Amazon

A Médica Veterinária Dra. Hannah Thame, de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, está lançando seu primeiro livro, “Guia Prático para Donos Responsáveis-Cuidados Essenciais para a Saúde do seu Pet”, em formato e-book, já disponível na Amazon, uma das maiores plataformas de livros digitais do mundo

O livro, lançado pela Manara Editora, traz, numa linguagem coloquial e acessível a todos, dicas importantes sobre os cuidados com animais que estão integrados ao ambiente familiar e fazem a alegria de seus tutores e que, por isso mesmo, precisam de atenção especial.

Entre as dicas no guia, estão informações sobre como manter animais de estimação saudáveis e felizes, dicas de treinamento, socialização e entendimento, identificação de doenças e atendimento veterinário, primeiros socorros até a chegada do Médico Veterinário e dicas para uma jornada de companheirismo bem sucedida.

As informações contemplam cães e gatos de várias raças e tamanhos, com dicas específicas para cada uma delas, além de orientações sobre vacinação, cuidados básicos de higiene e prática de exercícios físicos.

A Dra. Hannah Thame explica que o objetivo do Guia é “ajudar os amantes e criadores de animais a se sentirem mais seguros e confiáveis, pois, através das informações obtidas com a leitura, o tutor será capaz de proporcionar uma vida mais feliz e saudável ao lado do seu melhor amigo.”

Na Amazon, o livro pode ser adquirido através do link:

www.amazon.com.br/livros

PERFIL

A Dra. Hannah Thame é Médica Veterinária formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com Mestrado em Ciência Animal pela mesma instituição. Possui cursos de formação em Fisioterapia Veterinária pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Reabilitação Animal-IBRA, e especialização em Acupuntura pelo Instituto Universalis Bahia.

É diretora do Centro de Especialidades Veterinárias- CEV Vitória da Conquista.

Contatos

Dra. Hannah Thame

[email protected]

@dra.hannahthame