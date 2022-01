Gusttavo Lima agita Verão Allegrare nesta sexta em Ilhéus

Gusttavo Lima vai fazer um show para vacinados, hein?

Um dos dias mais esperados pelo público da região está chegando: a segunda edição do Verão Allegrare, nesta sexta (21), com o embaixador Gusttavo Lima e a agitação de Papazoni, no Centro de Convenções de Ilhéus, com portões abertos às 18 horas.

E para deixar o público com a certeza de uma festa inesquecível e segura, o Embaixador mandou um recado em vídeo, que foi publicado no Instagram oficial do evento: “Sexta-feira eu vou tá em Ilhéus, na Bahia. Chegou a hora de matar a saudade dessa Bahia querida que eu amo!”

A garantia de qualidade do evento foi comprovada em sua primeira edição, no último dia 09 de janeiro, com Wesley Safadão, Xote Apimentado e Sorriso Maroto. Rendendo elogios no público participante e aumentando ainda mais a expectativa para as próximas edições.

O esperado para a próxima sexta é uma noite intensa e apaixonante, tendo em vista que o cantor e compositor Gusttavo Lima é conhecido e respeitado por uma série de hits nacionais, tendo uma base fiel e bastante animada de fãs.

Segundo os organizadores, o evento seguirá todas as recomendações do novo decreto que partiu do Governo do Estado da Bahia. “Já foram realizadas as adequações para segurança e bem-estar de todos. Nesse sentido, os ingressos são limitadíssimos e a comprovação de vacinação contra Covid-19 se mantém obrigatória na entrada do evento”.

Serão três áreas disponíveis, entenda:

ARENA: Acesso à frente do palco. Não é open.

PREMIUM: Open de cerveja Devassa, água mineral, refrigerante, vodka, whisky.

Open de cerveja Devassa, água mineral, refrigerante, vodka, whisky. BACKSTAGE:Acesso privilegiado à lateral do palco, com aproveitamento do open da área premium.

Quem não quer ficar de fora dessa festa pode consultar os pontos de vendas abaixo: