Hamilton, da TV Cabrália, leva uma queda em casa e morre

Hamilton Tavares, profissional de comunicação da TV Cabrália//Record, em Itabuna, sofreu uma queda em casa e morreu um dia depois de hospitalizado. Seu corpo, velado na Funeplan, subida do Hospital Calixto Midlej Filho, será enterrado no final da tarde desta segunda-feira, 23.

Hamilton, segundo a família, subiu para fazer alguma coisa no telhado e caiu de lá. Pouco antes, esteve com a esposa na garagem consertando uma bomba de lavar carro. O acidente ocorreu na sexta-feira. Ele ficou internado até ontem, 22, no Hospital de Base, onde morreu.

Figura simpática, Hamilton Tavares fazia amigos por onde passava. Segundo Jorge Roberto, antigo companheiro de trabalho, ele estava sempre disposto a servir a alguém. Deixou, portanto, boas lembranças e exemplos de solidariedade.

Hamilton deixa mulher e três filhos. No Cabrália/Record, ele exercia a função de editor de imagens e coordenador. Foi um dos primeiros funcionários da emissora. Passou alguns anos fora e, recentemente, voltou à antiga casa.