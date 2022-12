“Head Estágios” orienta estudantes e empresas no mercado de trabalho

A conquista de uma oportunidade de estágio; a preparação de funcionários em uma empresa. Estas são linhas de atuação na Head Estágios, com sede em Salvador e unidades em Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana. A Diretora de Atendimento, Gersolita Almeida, conversou com o Diário Bahia sobre o suporte que a empresa oferece no mercado de trabalho.

Ela explica que o rol de serviços inclui treinamento de profissionais, encaminhamento para entrevistas, palestras, consultoria técnica e jurídica para estagiários. “Temos atendimento humanizado, vemos as necessidades das empresas de perto; é um projeto que veio para ficar e somando esforços”, afirma.

Também fazem parte da equipe a Diretora Administrativa, Vilma Rodrigues, e o Gerente Regional Nordeste, Alessandro Salvatore, que atua em Salvador, junto com Nilson Tedgue. O trio de profissionais, por sinal, tem mais de 20 anos de experiência com programa de estágios.

Sob demanda

As chances intermediadas pela “Head”, explica Gersolita, abrangem tanto estudantes a partir de 16 anos como pessoas com mais idade que voltaram a estudar após um tempo e desejam alguma experiência como estagiário.

Entusiasmada com o novo projeto, ela reitera que pode oferecer cursos de acordo com a demanda das empresas e funciona como uma ponte para novos aprendizados. “Fazemos cadastros tanto de estudantes como de profissionais em busca de emprego”, completa.

No site www.headestagios.com.br tem links específicos para candidatos, empresas e instituições de ensino. Também está disponível o Instagram @headestagios e o telefone/WhatsApp (73) 98227-3185, inclusive para envio de currículos.