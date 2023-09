Hemoba promove campanha de cadastro de medula óssea em Ilhéus 

A Fundação Hemoba, em parceria com a ONG Enaultinho Rocha, promove uma campanha de cadastro de medula óssea, nos dias 22 e 23/09, das 8h às 17h, na Loja Macônica Vigilância e Resistência, em Ilhéus. A ação faz parte da celebração do Dia Mundial Mundial do Doador de Medula Óssea (World Marrow Donor Day), conhecido como WMDD, comemorado no terceiro sábado de setembro (16/09). A data foi criada pela Associação Mundial de Doadores de Medula (World Marrow Donor Association – WMDA), uma organização global de registros de células-tronco do sangue, medula e sangue do cordão umbilical. Durante o evento, será realizada uma palestra sobre cadastro de medula óssea para cerca de 1000 voluntários.

A Hemoba realizou de janeiro a agosto deste ano 4.300 cadastros de doadores de medula óssea, num total de 210.275 cadastrados desde a criação do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). No estado, 968 pessoas receberam o transplante, o maior número do Nordeste. O Ministério da Saúde instituiu uma meta de 9.244 mil cadastros por ano para a Bahia. A medula óssea é um tecido líquido-gelatinoso que ocupa as cavidades dos ossos, onde são produzidos os componentes do sangue, como leucócitos (glóbulos brancos), hemácias (glóbulos vermelhos) e plaquetas. O cadastro pode selecionar doadores para o transplante utilizado no tratamento de doenças relacionadas com a fabricação de células do sangue e com deficiências no sistema imunológico, como neoplasias, leucemias e linfomas.

O REDOME foi criado em 1993 para buscar informações (nome, endereço, resultados de exames, características genéticas) de um doador compatível com o paciente. A análise de compatibilidade é realizada por meio de testes laboratoriais específicos, a partir de amostras de sangue do doador e do receptor. Com base nas leis da genética, as chances de um indivíduo encontrar um doador ideal entre irmãos (mesmo pai e mesma mãe) é de 25%, enquanto que, entre indivíduos não aparentados, é, em média, de 1 em 100 mil. Atualmente, no REDOME estão cadastrados 5.656.183 doadores, com uma média de 650 pacientes em busca de um doador não aparentado.

Quem pode se cadastrar – Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Nas unidades da Hemoba, o voluntário preencherá um formulário com dados pessoais e realizará a coleta de uma amostra de sangue com 5 ml para testes de compatibilidade. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME.

Onde se cadastrar – Na Bahia, são 27 unidades fixas de cadastro da Hemoba, sendo 06 na capital e 21 no interior. Em Salvador, há o Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba) funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; o Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; o Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; o Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; o Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, deve-se consultar o site da Fundação: http://hemoba.ba.gov.br/.