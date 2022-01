“Herói da Mangabinha”, Jean Oliveira contratado na Secretaria de Promoção Social

Reconhecendo os esforços prestados para o município, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), contratou Jean Paulo Neves de Oliveira e o irmão dele, Marcos Neves, para colaborarem com as atividades da Secretaria. Eles atuarão na assistência e atendimento no Centro Pop.

Jean Paulo ficou conhecido como o “Herói da Mangabinha”, por ter salvado a vida de 121 pessoas juntamente com o seu irmão, Marcos, utilizando uma jangada improvisada, durante a maior enchente do Rio Cachoeira, que devastou parte da cidade no Natal de 2021.

“Jean também foi uma das vítimas dessa tragédia e, ainda assim, teve forças para ajudar outras pessoas, salvar vidas e contribuir para amenizar a dor dessas famílias. Por isso, o prefeito Augusto Castro, sensível à situação e agradecido pela iniciativa, através da Secretaria de Promoção Social, absorveu o irmão e ele no quadro de colaboradores. Estamos muito gratos pela ação desses irmãos”, declarou a titular da Semps, Andrea Castro.

Jean contou que para ele, a contratação é motivo de alegria e esperança de um recomeço. “Estou muito agradecido por essa oportunidade que recebemos. Não fizemos nada, esperando retorno. Mas, para ajudar mesmo e ter esse reconhecimento é a certeza que fizemos a coisa certa. Agora, também vamos recomeçar a reconstruir o que perdemos”, contou.

Jean e Marcos foram admitidos no dia 3 de janeiro passado e integram a equipe de Promoção Social, atuando no Centro Pop, que acolhe e oferece assistência às pessoas em situação de rua.