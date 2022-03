HIV: Gapa beira mil testes para pessoas em situação de rua, usuários de álcool ou outras drogas

O GAPA (Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS) já realizou 930 testes de HIV por fluido oral e ainda vai aplicar mais 270 até o mês de abril. A ação faz parte do projeto ‘Viva Melhor Sabendo – Fluido Oral: uma estratégia para testagem do HIV na população em situação de rua e pessoas que usam álcool e outras drogas’. Para alcançar o público alvo, a equipe aplica os testes em diversos bairros de Itabuna.

O resultado sai em poucos minutos e os casos reagentes são encaminhados para confirmação no Cerpat, Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento, onde também é feito o acompanhamento. Durante a ação, a equipe passa orientações sobre prevenção combinada, distribui preservativos e panfletos informativos.

“O ‘Viva Melhor Sabendo’ tem como objetivos divulgar as formas de prevenção combinada, reduzir a transmissão do HIV, aumentar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução do número de novos casos”, explica Otoniel Oliveira Azevedo, coordenador do projeto. A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Município, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde/CERPAT.

✓ Agenda de testagem nos bairros:

12/03: Itamaracá, às 10h

15/03: São Lourenço, às 16h

26/03: Roça do Povo, às 10h

29/03: Lomanto, às 16h