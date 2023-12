Hoje é dia de Aline Barros no “Celebra Itabuna”

A segunda noite do Celebra Itabuna, um verdadeiro Festival de Fé e Adoração, promete mais uma vez sucesso de público com a apresentação da cantora gospel Aline Barros. O show é muito aguardado pelo público evangélico e cristão de um modo geral. Para facilitar o acesso, os ônibus do transporte coletivo serão gratuitos a partir de 18h.

Na noite de quarta-feira, dia 27, cerca de 10 mil pessoas foram à Arena Zé Cachoeira, na avenida Princesa Isabel, para assistir a apresentação do Padre Fábio de Melo, participar da Santa Missa e assistir a shows de cinco bandas e artistas católicos locais.

Nesta quinta-feira, dia 28, a partir das 18h, várias atrações do segmento gospel se apresentarão com ponto alto da festa religiosa para a cantora Aline Barros, que é considerada uma das maiores cantoras de música cristã do Brasil.

Ela também é compositora, multi-instrumentista e escritora, além de vencedora de Discos de Ouro, Platina e Diamante, a artista é a atração nacional de destaque. Aline Barros conquistou o país nas últimas três décadas com suas canções que despertam esperança, fé e amor, tocando o coração de milhares de pessoas, independentemente da crença religiosa.

No seu repertório, sucessos memoráveis como os louvores “Diante da Cruz”, “Homenzinho Torto”, “Sonda-me, Usa-me”, “Ressuscita-me”, “Jeová Jireh” e “Vitória no Deserto”.

Além de Aline Barros, a programação de hoje contará com a participação do pastor Elias Fernandes, Ministério de Louvor Quadrangular, Banda Novo Coração, Banda Shalom, Aidimes Aquino, Moreno em Cristo e Louvor Central. O Celebra Itabuna é promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC).