Hoje é dia de eleição dos Conselhos Escolares em Itabuna

As 70 unidades escolares urbanas e as 21 escolas do campo que compõem a Rede Municipal de Ensino de Itabuna passarão nesta quarta-feira, dia 27, por mais uma eleição para escolha dos membros dos Conselhos Escolares. A eleição deverá mobilizar cerca de 1,3 mil professores, 600 funcionários, mais de 19 mil estudantes além de pais e responsáveis segundo a Secretaria Municipal da Educação (SEDUC).

Se trata do momento máximo da democracia nas escolas públicas municipais, uma vez que cada unidade tem o seu próprio Conselho, com funções fiscalizatórias, deliberativas e consultivas, todas com representantes dos segmentos da comunidade escolar.

Estudantes, pais e responsáveis, funcionários e professores, sendo que este último segmento engloba ainda os coordenadores pedagógicos votarão. Por força de lei, os gestores escolares são os únicos integrantes dos Conselhos que não são submetidos ao pleito eletivo, considerados “membros-natos”, já que os integram automaticamente ao serem os Conselhos nomeados pelo prefeito Augusto Castro.

Algumas ecolas prepararam uma série de atividades especiais para atrair os integrantes das comunidades escolares, como ações de cidadania e cuidados com a saúde. Na Escola Municipal Milton Rodolfo, no Loteamento Santa Clara, a parceria com as Faculdades Santo Agostinho permitirá que os eleitores acessem serviços de saúde como aferição de pressão, testes de glicemia, detecção de HIV, sífilis e hepatite, além de orientações gerais em Medicina. A escola realizará ainda sorteios durante o processo eletivo.

Nas escolas do campo, as eleições deverão acontecer por voto aberto ou por aclamação. Em todas as unidades, o pleito será iniciado às 8 e seguirá até as 16 horas. Somente nas escolas que possuem o segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno Noturno, o pleito deverá se estender até às 20 horas, para que esses estudantes possam também participar da eleição.

Segundo a professora Inês Sobrinho, gerente de Acompanhamento aos Conselhos Escolares do Departamento da Educação Básica (DEB) da SEDUC, o mandato dos conselheiros tem duração de dois anos. O atual pleito é válido para o biênio 2022 à 2024. Os componentes eleitos serão empossados no dia 29 de abril nas respectivas unidades de ensino. Uma posse simbólica será realizada no mês de maio em data ainda a ser definida.