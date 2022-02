Hoje é dia de Quintaneja no Casarão Cola Na Manu em Itabuna

As Quintanejas do Casarão Cola Na Manu já são um sucesso! E nesta quinta-feira (17), sobe ao palco com Gabriel K, dono de um show único e embalado, os artistas Paulinho, da Banda Triângulo Baiano, e Cris Mel. Completando a noite, o DJ ilheense Neto Nogueira, que promete agitar a pista.

“A casa será aberta às 21 horas, e até as 23 horas mulher não paga. Estamos ainda mais animados para esta segunda edição, já que a primeira foi um sucesso e muita gente que não pôde vir está se programando”, disse Manu Berbert, empresária.

O Casarão Cola Na Manu fica na Avenida J.S. Pinheiro, 2120, ao lado do Sest-Senat, em Itabuna. A programação completa e informações sobre a casa podem ser acompanhados sempre através da página oficial do Instagram, @casaraocolanamanu