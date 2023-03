Hoje é o último dia para pagar IPTU com desconto em Itabuna

Nesta sexta-feira, dia 31, termina o prazo para os contribuintes de Itabuna fazerem o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), em cota única, com desconto de 15% e 8% ou parcelado. Os carnês podem ser emitidos nos sites oficiais da Prefeitura de Itabuna (itabuna.ba.gov.br) ou do Departamento de Tributos (www. tributositabuna.com. BR) ou através do Whatsapp (73) 98135-6540 ou 98102-7288.

A Prefeitura, por meio da Secretaria da Fazenda e Orçamento, disponibiliza o pagamento com desconto de 15% para quem estiver adimplente, ou seja, em dia com o IPTU. Para aqueles que possuem alguma pendência financeira referente ao ano passado, o desconto é de 8% também para pagamento em cota única.

Já para o pagamento parcelado, também vence nesta sexta-feira a primeira parcela, desde que não seja inferior a R$ 150 de acordo com o supervisor do Departamento de Tributos de Tributos, Marcos Santos. “Há 60 dias que disponibilizamos os carnês tanto presencial, como através das plataformas online, e pelo Whatsapp”, lembrou.

Para emitir as guias do IPTU com atendimento presencial, as pessoas devem comparecer ao Departamento de Tributos, na Avenida Manoel Chaves, no Bairro São Caetano, e informar o número de inscrição do Cadastro Imobiliário Municipal, CPF ou CNPJ. “A emissão é simples e rápida”, disse Marcos Santos, que alerta para o horário de expediente ao público entre 8 e 14 horas, de segunda à sexta-feira.