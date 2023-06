Hoje em Ipiaú, Jerônimo entrega ampliação do Hospital Geral e mais uma etapa do Mercado Municipal

A reforma com ampliação do Hospital Geral de Ipiaú será inaugurada nesta sexta-feira (9), às 9h30, pelo governador Jerônimo Rodrigues. A unidade de saúde recebeu investimentos da ordem de R$ 18 milhões e ganhou mais oito leitos e três novas salas, incluindo uma para o serviço de Inalação.

Também será entregue a terceira etapa da requalificação do Mercado Municipal de Cereais, realizada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR). O governador entregará ainda uma Areninha com grama sintética, no Bairro Vila Irmã Dulce, e participa da inauguração de um frigorífico, que deve gerar cerca de 50 empregos diretos.

Feira de Saúde

No município, Jerônimo também fará uma visita à Feira Saúde Mais Perto, promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em conjunto com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). A ação oferece, gratuitamente, consultas de várias especialidades, exames clínicos e laboratoriais, além de serviços de cidadania. Instalada na Praça Álvaro Jardim, a feira tem expectativa de realizar mais de 10 mil atendimentos.