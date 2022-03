Hoje tem participação especial de Kocó na Quintaneja do Casarão em Itabuna

Acontece hoje, 3, mais uma edição da Quintaneja do Casarão, em Itabuna. No palco, abrindo a casa, o DJ Neto Nogueira se apresenta. Na sequência, Gabriel K comandará a festa. “A expectativa é de mais uma edição de sucesso, e com esse convidado mais que especial, já sei que será inesquecível”, comentou Gabriel.

“Hoje, sem dúvidas, é casa cheia, muita música e gente feliz. Kocó sobe no palco com Gabriel e vai contar uma super novidade”, contou Manu Berbert, empresária da casa.

O Casarão Cola Na Manu abre às 22h e fica na Avenida JS Pinheiro, 2120, em Itabuna-Bahia. A programação pode ser acompanhada sempre no Instagram oficial: @casaraocolanamanu

Entrada:

Homem R$ 20

Mulher R$ 15

Mulher Free até as 23 horas.